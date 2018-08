Veja tudo o que você precisa saber sobre as indicadas ao Emmy 2018

The Americans

Durante seis temporadas "The Americans" mostrou o casal espião da KGB Elizabeth (Keri Russell) e Philip (Matthew Rhys) disfarçados como moradores exemplares do subúrbio americano. Os dois eram a cara do Sonho Americano: capitalistas, com dois filhos e uma bela casa. A série concluiu a jornada dos protagonistas agora, e deixou um legado positivo para aqueles que acompanham a evolução da TV. O roteiro do seriado, que sempre teve foco nas expressões dos personagens e no silêncio – característica que até a própria trilha sonora reforçava – elevou o nível quando se trata de roteiros que relatam angustia, lealdade e compromisso. O maior trunfo da série, no entanto, é não exaltar a violência. Existe sangue e morte envolvida no mundo deles, mas a produção não tinha como objetivo deixar isso em exposição, pelo contrário. Com um roteiro brilhante, eles tocam em outros aspectos da história: os laços que Philip criou com a América, ou o jeito que Elizabeth tem uma dura proteção com os filhos. Se tem uma série que merece levar todos os prêmios da noite é "The Americans", e essa é a última oportunidade.

