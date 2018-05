'Quem Matou Dom Quixote', de Teey Gilliam será exibido em Cannes

O produtor português Paulo Branco havia denunciado o filme por questões de direitos autorais

O cineasta britânico Terry Gilliam recebeu finalmente, nesta quarta-feira (9), uma boa notícia: a justiça francesa autorizou a exibição de seu filme "amaldiçoado" sobre Dom Quixote no Festival de Cannes. O produtor português Paulo Branco havia denunciado ante a justiça a exibição de "The Man Who Killed Don Quixote" (O Homem que Matou Dom Quixote) em Cannes, dado que o filme é alvo de um litígio judicial por uma questão de direitos. Mas o tribunal autorizou sua estreia no encerramento do evento, em 19 de maio.

"O pedido de proibição de Paulo Branco foi rejeitado pela justiça", anunciou o festival no Twitter. "E Terry Gilliam estará aqui. Façamos desta vitória uma grande festa". Imediatamente depois, o festival divulgou uma imagem do ex-Monty Python com uma camiseta de Dom Quixote para comemorar a vitória, declarando: "Ainda não estou morto. Vou a Cannes".

Gilliam sofreu um mal-estar no fim de semana passado em Londres, onde mora, e foi hospitalizado, antes de voltar para casa. Em sua conta no Twitter, o diretor também afirmou que "após dias de descanso e orações aos deuses, estou recuperado", e completou: "Como também está 'The Man Who Killed Don Quixote'".

Na origem do processo está a ruptura do contrato entre Gilliam e Branco, que em 2016 comprou do primeiro seus direitos de autor-diretor, através de sua produtora Alfama. Durante a pré-produção do filme, porém, os desacordos entre ambos levaram o produtor a suspender o início das filmagens.

Gilliam contactou então a produtora espanhola Tornasol, e com ela gravou o filme, entre março e junho de 2017, na Espanha e em Portugal. Mas Branco denunciou o cineasta britânico ante a justiça francesa.

Branco, presente em Cannes, afirmou em uma coletiva de imprensa que esta decisão lhe dava, apesar de tudo, a razão sobre o fundo da questão: "O filme pode ser exibido, mas o festival terá que informar todo mundo que isto não invalida de nenhum modo as decisões judiciais precedentes de outorgar os direitos à Alfama".

"Trata-se de uma autorização excepcional", afirmou, qualificando a decisão de "vitória".

"Esta projeção constitui um problema manifestamente ilícito, mas este problema será suficientemente reparado por enquanto" pelo anúncio que o festival terá que fazer antes da exibição, acrescentou a advogada do produtor português.