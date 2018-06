'Queer Eye' é mais aprendizado que entretenimento

Segunda temporada do reality dá crescimento e importância ao Fab Five, e surgem histórias emocionantes sobre o grupo



Em fevereiro deste ano, a Netflix estreou o seu remake de "Queer Eye for a Straight Guy", reality show de sucesso, exibido entre 2003 e 2007. A produção, denominada apenas "Queer Eye", consiste em uma equipe de homens gays ajudando homens héteros a se vestirem melhor e a arrumarem a sua vida.



A nova fase da série com o Fab Five, formado por Antoni Porowski (gastronomia), Bobby Berk (design), Jonathan Van Ness (beleza), Karamo Brown (cultura) e Tan France (moda), fez tanto sucesso que a confirmação da segunda temporada não demorou muito, e essa etapa já está disponível na Netflix.



Desde a primeira temporada – que assim como a atual, possui oito episódios – "Queer Eye" já passava uma mensagem de aceitação, amor e aprendizado. A produção, inclusive, foi questionada pela aparição do personagem do episódio três, que é policial e apoiador de Donald Trump. Mas a série é exatamente sobre isso. É sobre tratar todo mundo igual, independente de quem eles apoiem ou que religião sigam.

É acreditar que todo mundo pode se ajudar.



Assim como na primeira fase, nesta segunda, a equipe volta a lidar com pessoas religiosas. O episódio de abertura é ainda mais especial, porque a protagonista é uma mulher. Apelidada de Mama Tammye, ela é líder de uma comunidade na cidade de Gay, na Georgia (EUA), e pede para ao Fab Five que a ajude a reformar o centro comunitário.

















Logo no início do capítulo, Bobby se recusa a entrar na igreja porque acredita que ela simboliza o ódio à comunidade LGBT, e que não consegue se sentir confortável no espaço. O designer expõe bastante seus sentimentos em relação à religião. Conta que, quando novo, era muito religioso, e por ser gay, acabou se afastando do coral, por saber que não era aceito. Todo o episódio gira em torno desse conflito entre religião e homossexualidade.



O filho de Tammye, Myles, é outro personagem importante. Ele, como negro e gay, também não se sente aceito pela igreja, e junto com Bobby e Karamo, enfrenta seu medo pela rejeição.

No fim, a mensagem do episódio pode parecer batida, mas é verdadeira.



Ao expor o lado mais humano do Fab Five, a produção consegue se aproximar ainda mais do espectador, até porque "Queer Eye" não é um programa voltado só para a comunidade LGBT e simpatizantes. Há um outro momento na série, no episódio quatro, em que a equipe conhece Skyler, um homem trans que acaba de passar por uma cirurgia de torso (redução de seios e de quadril).



Tan aproveita para tirar dúvidas em relação à transsexualidade com Skyler, e se sente culpado por não se envolver mais com essa comunidade.



No mesmo episódio, o programa expõe muitas coisas para as pessoas que não entendem como é ser trans. Uma das principais é que Skyler não conseguia mudar seus documentos para masculino, e isso era algo que atrapalhava demais sua vida.



A segunda temporada carrega ainda outras melhorias. Uma das mudanças que mais fizeram a diferença foi a presença ainda mais constante de Bobby. Por ser designer e ficar encarregado de cuidar de toda a transformação da casa dos participantes, ele mal aparecia na primeira temporada. Agora, se envolve mais com os protagonistas, o que permite que conheçamos mais sobre ele, e sua vivência se faz importante para ajudar com que os participantes não se sintam sozinhos.



Por essas e outras, "Queer Eye" se mostra importante para os tempos atuais. Ao estender a mão para pessoas que julgam a comunidade LGBT, o grupo protagonista passa uma mensagem de amor e de esperança. Combate assim, por exemplo, o conceito - observado em redes sociais - de que ódio precisa ser rebatido com ódio. "Queer Eye" mostra que a compaixão e a empatia podem ajudar com que o mundo seja um pouco melhor. Ou seja, é uma boa lição para se aprender.



QUEER EYE

Disponível na Netflix