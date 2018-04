Quatro lançamentos pra ouvir no feriado

Do post-rock, passando pelo pop e chegando ao rap, confira os discos que saíram nesta sexta-feira (27)

Já que sexta-feira é o dia oficial dos lançamentos musicais, e com a chegada do feriado prolongado, aqui vai uma lista de alguns trabalhos pra você curtir até terça-feira.





Janelle Monáe - Dirty Computer



Depois de lançar o documentário "Post Malone is a Rockstar", agora o rapper americano lança "Beerbongs & Bentleys". O segundo trabalho do dono de hits como "Congratulations" e "Rockstar" foi anunciado por ele no fim de 2016, mas por conta de contratempos, só foi lançado agora. O disco conta com participações de 21 Savage, Nicki Minaj, Ty Dolla Sign e outros artistas.



Sigur Rós - Route One







Que o trio islandês de post-rock estava trabalhando no sucessor de "Kveikur" (2013) não era novidade. Nesta sexta, porém, sem nenhum aviso prévio, o Sigur Rós soltou "Route One", disco que encerra a experiência que se iniciou em 2016, quando eles fizeram uma transmissão online de 24h, onde deram a volta pela costa litorânea da Islândia.







Cinco anos após lançar "The Electric Lady", Janelle Monáe está de volta com seu novo disco, que também é um trabalho audiovisual. "Dirty Computer" tem participações de Pharrell Williams, Brian Wilson, Zoë Kravitz e Grimes. O projeto conta a história deO novo trabalho de Liz Harris é possivelmente o mais sensível de sua carreira. "Grid of Points" é praticamente voz e violão, com algumas ambiências – típicas do projeto, e foi gravado em menos de duas semanas. Este é provavelmente o disco em que a voz da artista está mais evidente, e não cheia de ambiência e reverb, como de costume.