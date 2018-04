Quatro filmes da Netflix para assistir no frio deste outono

O outono já começou há quase um mês, mas foi no último domingo (15) que a temperatura realmente caiu e o frio deu as caras. Com isso, aumenta a preguiça de sair de casa e lidar com a rotina de todos os dias.Por isso, separamos 4 filmes que já entraram no catálogo da Netlfix este mês e que são uma ótima desculpa para ficar em casa no calor das cobertas sem culpa em vez de sair:O live action da clássica animação de uma das princesas mais queridas da Disney promete ser uma ótima escolha para os fãs de fantasia. Estrelado por Lily James, o filme conta a história de Ella, uma gentil moça que vive com seu pai viúvo, e que resolve casar-se novamente. Após a morte do pai, a jovem moça passa a levar uma vida infeliz trabalhando como empregada para a madrasta e suas duas filhas. Mas com a ajuda de uma fada madrinha, uma noite pode mudar tudo.Uma comédia estrelada por Amy Poehler e Tina Fey não tem como dar errado, certo? O filme conta a história de duas irmãs bastante diferentes, que resolvem reviver juntas uma última noite na casa em que cresceram com uma festa muito louca e com várias confusões.A comédia criminal que traz a estreia de Jennifer Morrison (Once Upon A Time) como diretora, narra as tentativas fracassadas de um jovem desajustado de se juntar aos fuzileiros navais. Após ouvir então o conselho de um oficial da Marinha, ele tenta a todo custo derrubar o gerente de um cassino que pode ser um terrorista, contando com a ajuda de uma jovem que fugiu de casa.O drama promete fortes emoções para o que poderia ter sido apenas mais uma comemoração do dia da independência dos Estados Unidos. A protagonista Katie lida com a recaída de seu irmão Seth com a heroína, enquanto sua filha de dois anos estava sob os cuidados dele.