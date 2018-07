Quarta temporada de 'Outlander' está em pós-produção

O elenco anunciou com vídeo o fim das gravações da nova temporada, que chega ainda no segundo semestre desse ano

O elenco de "Outlander" anunciou o fim das gravações da quarta temporada. A série aborda a vida de Claire Fraser, uma viajante no tempo do século 20 que vai parar na Escócia no século 18, deve voltar para a emissora americana Starz ainda no segundo semestre desse ano.



No novos episódios, Claire (Caitriona Balfe) e seu marido Jamie (Sam Heughan) estão nas colonias dos Estados Unidos, um pouco tempo antes da Revolução, que começou em 1776. Antes, os dois tiveram que lutar na batalha de Culloden, levante jacobita de 1745, e depois passaram 20 anos separados, após a protagonista voltar para o século 20.



Assim como nos outros anos, a história da série adapta os livros da escritora Diana Gabaldon. Dessa vez, o roteiro segue o livro o quarto volume da saga, intitulado "Os Tambores de Outono" (1996). Além do romance dos protagonistas, a franquia é conhecida por seus detalhes históricos.



No vídeo, Balfe e Heughan anunciam os fim das gravações e dizem que estão ansiosos para que todos vejam os resultados.