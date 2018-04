'Project Runway' chega à sua 13ª temporada

Heidi Klum, Tim Gunn, Nina Garcia e Zac Posen estão de volta ao Lifetime, com a 13ª temporada de "Project Runway". A atração começa com 18 competidores, mas logo no primeiro desafio três já são eliminados. O episódio especial duplo de estreia será exibido excepcionalmente às 22h desta quinta (5), mas os demais entram na programação semanalmente, às 22h50.

Em cada episódio, "Project Runway" celebra o melhor do design, das passarelas e da indústria da moda. A 13ª fase mantém o exigente júri do mundo do espetáculo e da moda, liderado pela modelo Heidi Klum; a colombiana Nina García, diretora de moda da revista "Elle"; e o designer Zac Posen. O consultor de moda Tim Gunn continua como mentor dos competidores. Entre os convidados especiais para integrar o júri ao longo da temporada estão Dita Von Teese, Amanda de Cadenet, Chiara Ferragni, Elisabeth Moss e o estilista Christian Siriano, vencedor da 4ª temporada do reality.



No episódio de estreia, Tim Gunn conta como foi feita a seleção dos participantes da temporada, desde a seleção dos portfólios e vídeos caseiros, até o convite para a apresentação diante dos jurados. Além disso, anuncia a inclusão de um ex-participante escolhido pelos fãs. Em seguida, os 18 estilistas chegam a Nova York para a o primeiro desafio, mas apenas 15 permanecerão na competição para criar o melhor look de primavera.





Lifetime

Quintas, 22h50