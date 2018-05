Programa rastreia fortuna de Pablo Escobar

Antes de Pablo Escobar morrer em 1993, o narcotraficante tinha uma das redes de drogas mais rentáveis do mundo, o Cartel de Medellín. Durante sua vida, construiu para si um cenário opulento e ostentoso, que provavam que Escobar tinha um gosto caro e extravagante. Após seu império cair, uma grande parte desse dinheiro foi perdido. Onde toda a sua herança foi parar é o que a série "A Fortuna Perdida de Pablo Escobar", que estreia neste sábado (19) no canal Discovery, às 23h10, pretende responder.



A série é conduzida por Douglas Laux e Ben Smith, dois ex-oficiais do serviço de inteligência americano, e conta com a colaboração do atual governo colombiano. Foram 45 dias de investigação e escavações na busca por milhões de dólares.



No seu auge, Escobar faturava mais ou menos US$ 60 milhões por dia, dinheiro que rendeu compras absurdas: animais raros do zoológico particular, mansões, carros, aviões e também o silêncio de muitas pessoas envolvidas no seu esquema corrupto. O destino dos milhões que Escobar não conseguia gastar, naturalmente, não era o banco.



Um pedaço do seu dinheiro acabou investido, mas a maior parte dessa fortuna ainda estaria escondida, enterrada em diversos pontos da Colômbia e América Central. Mais de duas décadas depois, os apresentadores Doug e Ben seguem os rastros do dinheiro a partir de informações exclusivas compartilhadas pelas autoridades colombianas, ou até mesmo de pessoas que foram próximas ao traficante.



Continuar a ler Pablo Escobar ganhou duas temporadas na série da Netflix "Narcos".