Primeiro dia do VillaMix Goiânia terá de Kevinho a Nick Jonas

Festival começa neste sábado e deverá reunir 70 mil pessoas no Estádio Serra Dourada

Começa neste sábado (30) a 8ª edição goiana do festival Villa Mix, com o tema "música é mix", o evento irá reunir um line-up que irá mesclar o funk do MC Kevinho com o sertanejo da dupla Jorge e Mateus e até o pop do astro internacional Nick Jonas. De acordo com os organizadores, são esperadas 70 mil pessoas neste primeiro dia.



"Todo ano a gente tem o desafio de criar uma cenografia, uma história diferente, trazer novos artistas e novas culturas para que realmente as coisas se misturem. Serão abordadas diversas culturas e culinárias, assim como também na música, que levará ao palco um mix de gêneros, estilos e ritmos", afirma Marlus Marcelus, produtor geral do festival.



Desta vez, o evento terá dois palcos denominados de "Main Stage" e "Backstage". Os portões abrem às 1h e o primeiro show começa às 12h50 com apresentação do Edu Chociay no primeiro palco e às 12h55 com o Rafael Ramalho no segundo.



Em seu twitter, o astro internacional Nick Jonas afirmou que está ansioso para a apresentação e que irá esperar seus fãs no evento.





Pumped to get back on stage! See you guys at @Villamix this weekend pic.twitter.com/t0bA8ID44T — Nick Jonas (@nickjonas) 28 de junho de 2018

Confira os horários dos shows em cada palco:

Backstage





Villa Mix Festival, sábado (30/6) e domingo (01/07), no

stacionamento do Estádio Serra Dourada - Goiânia - GO. Ingressos em: www.ticmix.com.br . C.I: 18 anos.

* As ordens e os horários dos shows podem sofrer alterações de acordo com a logistica dos organizadores.