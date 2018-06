Primeira noite do Rock in Rio Lisboa tem críticas a Trump, ao machismo e à tecnologia

Trio Haim, única atração feminina do dia, criticou o machismo, Bastille dedicou música ao presidente dos EUA e Muse propôs reflexão às revoluções tecnológicas

Com maior equivalência de convidados homens e mulheres no line up, comparado à edição anterior, a noite de abertura do Rock in Rio Lisboa foi carregada de shows com críticas de cunho político, social e ambiental.



Diogo Piçarra, cantor português, foi o responsável pela abertura dos shows no Palco Mundo. O artista pop se apresentou para menos da metade do público presente no final do dia - todos os ingressos para a abertura do festival foram vendidos -, porém a performance, digna de apreço, fez jus ao local do show e embalou os espectadores até o final.



O duo brasileiro Anavitória, que já havia se apresentado mais cedo no palco alternativo Music Valley, no Pop District, foi convidado para cantar a música "Trevo" com Piçarra.



Em seguida, o trio indie pop americano Haim, composto pelas irmãs multiinstrumentistas Este, Danielle e Alana Haim, foi o segundo a se apresentar no Palco Mundo. As únicas artistas mulheres do dia a tocarem no palco principal citaram a necessidade de trazer, segundo Alana Haim, "o poder feminino para esta área".



Bastille, na sequência, dedicou a música "The Currents" para Donald Trump, e pediu desculpas por não conseguir afastar-se do cunho político que o show adquirira. Com uma set list parecida com a de sua última apresentação no Brasil, a banda encantou o público, porém demonstrou necessidade de renovação, amenizada pelo carisma de todos os integrantes.



Por fim, a banda inglesa de rock Muse (foto) cumpriu uma hora e 30 minutos de show com energia inabalável durante toda a sua duração. Com os ingressos esgotados, o público acompanhou o grupo com afinco e demonstrou a falta de artistas de rock nesta oitava edição, repleta de convidados do pop ou do indie.



Também com cunho crítico, as artes no telão, durante o show do Muse, falavam sobre a aceleração na criação de tecnologias e no reflexo dessa corrida tecnológica, que resultam no esgotamento do meio ambiente.



Ponto alto da primeira noite do festival, Muse tocou as clássicas "Supermassive Blackhole", "Starlight" e "Madness", além de programar uma experiência memorável com chuva de papéis e bexigas infláveis gigantes.



O segundo dia de festival (24) tem programadas apresentações de Agir, Anitta, Demi Lovato e Bruno Mars.