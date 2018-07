'Primavera em Casablanca' narra histórias de libertação

Depois de ser exibido no Festival Varilux 2018, "Primavera em Casablanca", aclamado filme de Nabil Ayouch, estreia oficialmente nesta quinta-feira (19) nos cinemas.A trama gira em torno de cinco personagens que vivem em Casablanca, no Marrocos, em plena revolução árabe, quando os cidadãos vão às ruas para protestar contra o governo. O filme aborda questões como o aborto, divórcio, da comunidade judaíca, e outros considaderados polêmicos no país.Na década de 1980, trinta anos atrás, um professor sonhador é morto nas montanhas Atlas, e seus sonhos incediam a nove geração. Hakim, vive na parte conservadora da cidade e sonha em ser uma estrela do rock. Salima, no limite da resignação, luta para se libertar de uma sociedade que a quer definir. Joe, um judeu dono de restaurante, escolhe viver na Casablanca de suas fantasias, ignorando a realidade. Inès é uma jovem rica, que está dividida entre tradição e modernidade, enquanto lida com seu despertar sexual.