Prepare-se Para a Terceira Temporada de La Casa de Papel

14.05.2018 13:01

A série La Casa de Papel, ganhará a terceira temporada em 2019.

A série espanhola, La Casa de Papel, é um sucesso em todo o mundo, e estreou na televisão em maio de 2017, mas só foi adicionada no catálogo da Netflix no dia 25 de dezembro, do mesmo ano. O seriado tem o gênero de filmes de assalto, criada por Álex Pina para as redes televisão espanhola Antena 3.

La Casa de Papel conta com o elenco de Úrsula Corberó (Tókyo), Alba Flores (Nairóbi), Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Pedro Alonso (Berlin), Paco Tous (Moscou), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinque) e Roberto García (Oslo).

A história da série é de um misterioso homem, que se atende pelo nome de El Professor, que está planejando fazer o maior assalto do século. A fim de realizar este ambicioso plano, ele recruta oito pessoas com certas habilidades e que não têm nada a perder. O objetivo desse assalto é se infiltrar na Casa da Moeda, para imprimir 2,4 bilhões de euros. Mas para fazer isso, eles terão 11 dias de reclusão, durante os quais vão ter que lidar com sessenta e sete reféns e as forças da Polícia de elite.

Com 18 episódios de 70 minutos cada um, a série tem muita ação e planos brilhantes planejado pelo El Professor, além de ter cenas de romance com a policial que está encarregada no caso do assalto. No dia 18 de abril de 2018, a Netflix renovou a série para uma terceira parte, prevista para ser lançada em 2019.