Prêmio Thomas Skidmore vai publicar livro brasileiro nos Estados Unidos

O Arquivo Nacional e a Brazilian Studies Association (BRASA) lançam a 3ª edição do Prêmio Thomas Skidmore, que homenageia o brasilianista norte-americano e professor emérito da Brown University. A iniciativa vai selecionar um livro já publicado no Brasil e vai republicá-lo nos Estados Unidos. Os custos, estimados em U$ 5 mil, serão pagos pela BRASA.

Podem participar da seleção obras dentro da temática "A Questão Racial no Brasil", que corresponde a obra clássica de Thomas E. Skidmore, cujo título é "Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro (1870-1930)". Para ser premiado, o livro precisa ser autoral e seu conteúdo deve ser de interesse internacional para que possa ser publicado em inglês. Além disso, ele deve ter sido publicado no Brasil entre 2013 e 2017.

As inscrições ficarão abertas até 30 de setembro de 2018. A Comissão Julgadora se reunirá no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, durante a semana de 19 a 23 de novembro, para escolher o melhor livro a ser premiado. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.arquivonacional.gov.br.



Na última edição, que ocorreu em 2013, Maud Chirio ganhou o prêmio com o livro denominado "A política nos quartéis: revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira", que correspondia à temática da obra de Thomas Skidmore "Politics of Military Brazil". O livro dela foi publicado pelo University of Pittsburgh Press.