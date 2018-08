'Precisamos de mais rock', diz baterista do Blondie

Formada em 1974 e fenômeno do rock do fim dos anos 1970 e na década de 1980, o Blondie vem ao Brasil pela primeira vez para se apresentar no Popload Festival, que acontece em São Paulo no dia 14 de novembro, no Memorial da América Latina. A programação do evento ainda conta com Death Cab For Cutie, At the Drive-in, Lorde, MGMT, Mallu Magalhães, Tim Bernardes e Letrux.





Em sua estreia no país, a banda americana encabeçada pela cantora Debbie Harry apresenta os temas de "Pollinator", seu trabalho mais recente, lançado em 2017. O disco é Blondie típico, desde a primeira faixa, "Doom or Destiny", até a última, "Fragments".

"Queríamos que o ‘Pollinator’ fosse similar ao ‘Parallel Lines’ [terceiro e mais famoso álbum do grupo]", explica o baterista Clem Burke, 62, ao Destak, quando questionado sobre como queriam que o disco soasse.



"O 'Panic of Girls' (2011), nós gravamos separados no estúdio, então para tocá-lo ao vivo, precisamos dar um jeito para que ficasse mais nossa cara", conta Clem. "Por isso, para o novo trabalho, fizemos questão de gravar em conjunto, de uma forma mais orgânica". E completa: "Mesmo com toda a tecnologia de hoje, a base de tudo é a união, a química da banda, e a química que temos é a melhor coisa do Blondie. Eu e Debbie estamos juntos há muitos e muitos anos".