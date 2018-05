'Power, Corruption and Lies' completa 35 anos

O segundo disco do New Order ajudou a banda a se consolidar

Depois da morte de Ian Curtis, líder do Joy Division, em 1980, Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris decidiram continuar trabalhando juntos e formaram o New Order no mesmo ano. Para completar, eles chamaram Gillian Gilbert para assumir os sintetizadores.



Com o fim do Joy Division, cultuada banda de post-punk, a ideia dos membros era criar algo diferente, e mais "luminoso", totalmente diferente da vibe da antiga banda. Assim, o grupo começou a caminhar para o lado do dance-punk e do synthpop. O primeiro trabalho do New Order, "Movement", veio em 1981, e o post-punk ainda estava presente, mas já apresentava um distanciamento do Joy Division.



Em 1983, a banda lançou "Power, Corruption and Lies", o melhor e mais celebrado disco do grupo até hoje, 35 anos depois. Com o uso de teclados e sintetizadores, o New Order conseguiu se consolidar e entregou aquilo que eles almejavam fazer desde o início. Apesar de ser o segundo trabalho dos ingleses, o disco passa o sentimento de debut, justamente por ter a "marca" do New Order mais impressa.



O disco cheio saiu logo após o lançamento da música "Blue Monday", um dos maiores sucessos da banda até hoje, que, na época, já fez com que os holofotes se virassem para o New Order, e após o single, "Power, Corruption and Lies" foi a confirmação da potência do grupo formado em Manchester.



A linha de baixo flexível de Peter Hook, e a interferência dos sintetizadores e batidas eletrônicas fez com que o New Order criasse uma viagem para um universo particular que dura cerca de 43 minutos, e tem oito faixas.



Graças a "Power...", o New Order foi capaz de continuar experimentando cada vez mais, como nos discos "Brotherhood" (1986) e "Technique" (1989). Não é à toa que desde 1983 o grupo é citado como referência para os mais diferentes artistas.