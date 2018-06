Pornolândia estreia sua quinta temporada

Programa apresentado por Nicole Puzzi retorna nesta quarta ao Canal Brasil

Nicole Puzzi está de volta ao Canal Brasil para comandar a quinta temporada de Pornolância, que estreia nesta quarta (13), na emissora.



A nova fase do programa conta com 14 episódios em que membros do universo da pornografia e do erotismo falam abertamente sobre temas como fetiche, sensualidade, nudez artística, o mercado brasileiro de filmes adultos e práticas sexuais pouco convencionais.



Entre os convidados estão a escritora Clara Averbuck, a diretora de filmes pornográficos Mila Spook, e as empresárias Adriana Khouri e Gal Lourenço.



Atriz, apresentadora e escritora, Nicole Puzzi ficou conhecida por participar de filmes pornochanchada, tipo de cinema erótico produzido no Brasil durante a década de 1970. Seu filme de maior sucesso foi "Possuída pelo Desejo", de 1976, dirigido por Jean Garrett.



CANAL BRASIL

Quarta-feira, 0h