Polanski denuncia assédio após ser expulso da Academia de Hollywood

Roman Polanski considerou um "assédio" a decisão de sua expulsão anunciada nesta quinta-feira (3) pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas. O comunicado foi feito por meio do advogado do cineasta franco-polonês, Jan Olszewski.



"O que aconteceu tem a característica de abuso psicológico a nosso cliente, uma pessoa idosa. Colocar Bill Cosby e Roman Polanski no mesmo nível é uma total incompreensão, perseguição", afirmou Olszewski.

A Academia anunciou, após uma reunião dos 54 membros de seu conselho em 1º de maio, as expulsões de Polanski, de 84 anos, que admitiu uma relação sexual ilegal com uma menor de 13 anos há quatro décadas, e do ator Bill Cosby, sentenciado por agressão sexual.