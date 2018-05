Polanski chama movimento #MeToo de 'histeria coletiva'

O cineasta franco-polonês Roman Polanski chamou o movimento #MeToo de "histeria coletiva" e "hipocrisia", em uma entrevista para a edição polonesa desta semana da revista Newsweek. "Parece-me que é uma histeria coletiva, do tipo que acontece nas sociedades de tempos em tempos", disse o diretor de 84 anos.

Ele foi questionado sobre o movimento contra o assédio sexual no local de trabalho, antes de a Academia Americana do Oscar o expulsar em 3 de maio por uma relação sexual ilegal com uma adolescente de 13 anos em 1977.