Planet Hemp fecha João Rock com show vigoroso

Rodas de hardcore na plateia e mensagens de crítica social no palco marcam show da banda

Última atração a se apresentar no palco do festival João Rock, o Planet Hemp agitou a plateia. Depois de um dia inteiro no Parque de Exposições de Ribeirão Preto, ainda assim os fãs mais fiéis do grupo não deixaram o local até o último acorde da última música. A banda abriu o show com os clássicos da carreira "Legalize", "Dig Dig Dig" e "Fazendo a Cabeça", e colocou todo mundo para pular.



A apresentação foi marcada por muita crítica social. BNegão avisou: "Tâmo aqui pra desafinar o coro dos contentes". Teve grito de "Fora, Temer", e D2 lembrou os casos de racismo acontecidos nos Jogos Jurídicos do Rio de Janeiro, no ínico do mês, e não poupou críticas à intervenção militar instalada naquele Estado. Foram citadas também as execuções de Marielle Franco e Amarildo.



A sequência de "Mary Jane", "100% Hardcore" e "Raprockandrollpsicodeliahardcoreragga" garantiu a formação das famosas rodas de hardcore em vários pontos da pista; mas o auge da dança e também da crítica social veio com o cover da música "Crise Geral", do Ratos de Porão.



Já na segunda metade do show, o Planet Hemp rendeu homenagem a Chico Science com "Samba Makossa", o que agradou os fãs, que seguiram em coro com a banda até o desfecho da apresentação, encerrada com "Mantenha o Respeito".



Boa parte do público do João Rock era formada por pessoas que viveram os anos 1990, e as atrações entregaram o que esse público esperava. Entre Raimundos, Gabriel, o Pensador, Skank, Natiruts e o próprio Planet, a impressão que dava era que todas as canções ainda estavam na ponta da língua. E as letras continuam muito atuais, fazendo todo sentido mesmo para os mais jovens que estavam ali. A programação do festival foi um golaço.