Phil Anselmo, ex-Pantera, marca shows no Brasil

Cantor americano se apresenta no país em janeiro, acompanhado pela banda The Illegals

"Choosing Mental Illness as a Virtue" é o segundo disco de Phil Anselmo com a banda The Illegals, saiu no início deste ano, e divulgá-lo é o motivo principal da vinda do ex-vocalista do Pantera ao Brasil. O cantor chega em janeiro de 2019 para shows em ao menos cinco cidades.



A turnê começa no dia 25/1, em Belo Horizonte, e já é certo que passa por São Paulo (26/1), Brasília (27/1), Porto Alegre (29/1) e Rio de Janeiro (31/1). Ainda não há informações sobre a venda e os valores dos ingressos.



O artista, que completa 50 anos neste sábado (30) e, neste projeto, assina Philip H. Anselmo (de Philip Hansen Anselmo, seu nome completo), é acompanhado por Mike DeLeon (guitarra solo), Stephen "Schteve" Taylor (guitarra base), Walter Howard (baixo) e José Manuel "Blue" Gonzalez (bateria).