Peter Hook vem ao Brasil em outubro

Outra atração que engrossa o calendário de shows internacionais é o baixista Peter Hook. O músico britânico de 62 anos, que integrou as bandas New Order e Joy Division, volta ao Brasil exatamente para tocar canções dos dois grupos em que se consagrou. Ele faz única apresentação, em São Paulo, no dia 10 de outubro, no Audio Club.Acompanhado pela banda The Light, Hook chega para tocar os discos "Technique" e "Republic", do New Order, lançados respectivamente em 1989 e 1993. Também leva ao palco um set de músicas do Joy Division.Peter Hook tem feito turnês para tocar, na ordem cronológica, os discos do New Order. Em 2012, por exemplo, ele veio ao Brasil com o repertório de "Movement" (1981) e "Power, Corruption and Lies" (1983).