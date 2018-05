Pete Danton: 'Nós queríamos celebrar nosso tempo juntos'

Com sucessos como "Naïve", "Junk of the Heart (Happy)", "She Moves In Her Own Way", "Sway" e "Always Where I Need to Be", o álbum "The Best Of… So Far" tem basicamente tudo o que um fã de The Kooks gosta de ouvir. E é justamente para divulgar esse disco que a banda visita o Brasil, com shows sábado, em São Paulo, e domingo, no Rio de Janeiro.

"Nós queríamos celebrar nosso tempo juntos. É uma coisa ótima a fazer. Pareceu o momento certo, antes de abrirmos caminho para as próximas músicas. Foi divertido. E não há tanta pressão. Sabemos o que os fãs querem escutar, o que eles gostam. Com esse show, não precisamos ficar nervosos sobre como as pessoas vão reagir a novas canções", conta Pete Denton, baixista da banda, ao Destak.

Além de tocar os hits absolutos, o grupo britânico de indie rock, composto ainda pelo vocalista-guitarrista Luke Pritchard, pelo guitarrista Hugh Harris e pelo baterista Alexis Nuñez, deve apresentar também algumas canções inéditas nos shows da turnê pela América Latina, que começou no ultimo domingo (6), no Peru. Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, também recebem apresentações.

"É aterrorizante [apresentar novas canções], porque a gente quer que as pessoas gostem. Com ‘The Best Of…’, não tem essa pressão, porque a gente sabe como as pessoas vão reagir. Mas, com novos trabalhos, entramos de novo no modo pânico. Leva um tempo até as pessoas se conectarem com uma música. Alguns de nossos sucessos têm 12 anos, é claro que o público se relaciona mais. Quanto às novas, a gente às vezes leva meses tocando ao vivo até acertar, porque não é possível reproduzir ao vivo tudo que foi feito em estúdio", avalia.

Pete pontua, no entanto, que é um nervosismo bom: "Significa que você se importa, mostra como você se sente sobre o trabalho. Colocamos muito esforço nisso e queremos que as pessoas gostem. Acho que será nosso melhor disco até agora e espero que todos concordem".

Em atividade desde 2004, The Kooks, banda nomeada a partir de uma canção de David Bowie, surgiu na cidade de Brighton, na Inglaterra, a partir de um trabalho de escola de Luke Pritchard e Max Rafferty. O grupo lançou seu primeiro disco em 2006, "Inside In/Inside Out", com hits como "Eddie’s Gun" e "Ooh La", além dos já citados "She Moves In Her Own Way" e "Naïve". Em 2008, veio "Konk", com os singles "Always Where I Need To Be", "Sway" e "Shine On".

"Entre 2006 e 2008, houve uma mudança dramática. Tocávamos para 50 pessoas. Seis meses depois, estávamos em um festival, nos apresentando para 50 mil", se recorda Pete Denton, que começou oficialmente a tocar com a banda em 2008, mas já vinha fazendo participações no grupo há pelo menos dois anos. "Nosso ponto de virada foi recentemente, quando fizemos uma turnê com shows em grandes palcos e até arena no Reino Unido, nosso país", conta ele, se referindo ao show no estádio de Wembley, em Londres, em dezembro do ano passado.

Ao Brasil, os britânicos já vieram várias vezes. Em 2009, estrearam nos palcos canarinhos com um show em São Paulo. Voltaram novamente em 2012, para apresentações de novo em SP e desta vez também no Rio. As visitas mais recentes foram em 2015 e 2016. Há três anos, a vinda foi para ser uma das atrações do Lollapalooza. No ano seguinte, a banda voltou para apresentações solo, de novo no eixo Rio-São Paulo, mesmo caso da vista deste ano.

"É especial tocar no Brasil. Nós nos sentimos como os Beatles aqui. É uma atmosfera de Carnaval que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar. É por isso que acho que viemos tantas vezes ao Brasil e vamos continuar indo", explica.

Além dos hits, "The Best Of… So Far" ainda tem duas músicas novas, "Be Who You Are" e "Broken Vow", embora elas não pareçam mais tão inéditas assim para Pete. "Como estamos gravando outro álbum durante seis meses, essas canções não parecem mais tão novas assim para mim. Mas são ótimas canções, boas de se tocar ao vivo. É o Kooks das antigas", avalia.

E completa: "Não queríamos lançar canções novas de baixa qualidade só porque as pessoas esperam que façamos isso. Queríamos dar algum extra aos fãs".

Além de "Be Who You Are" e "Broken Vow", o álbum ainda tem "Seaside" e "Matchbox", que não eram considerados singles, mas entraram no compilado. Na versão Deluxe do disco, há ainda demos e versões alternativas às canções. Enquanto isso, o novo trabalho segue em produção.

"Definitivamente, você não pode se acomodar com o que está fazendo, não pode ficar muito confortável. Tem que tentar coisas novas. Às vezes funciona, às vezes não. Com o novo álbum, acredito que encerramos um círculo completo. Voltamos a fazer grandes canções", diz o baixista, que nas redes sociais se intitula, antes de membro do The Kooks, pai e noivo.

"Adoro turnês, mas depende do quão longas ela são. Estou ficando mais velho, tenho uma família e responsabilidades [Risos]. Mas é a mesma coisa que trabalhar em estúdio. Às vezes, você enjoa um pouco de um ou de outro, assim como tudo na vida", conclui.





ESPAÇO DAS AMÉRICAS

Rua Tagipuru, 795, Barra Funda.

Telefone: (11) 3864-5566.

Sábado (12), às 22h.

R$ 100 (pista, meia) a R$ 340 (premium, inteira).





VIVO RIO

Avenida Infante Dom Henrique, 85, Aterro do Flamengo.

Telefone: (21) 2272-2901.

Domingo (13), às 20h30.

R$ 110 (balcão, meia) a R$ 360 (camarote A, inteira).