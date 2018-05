'Perdidos no Espaço' é renovada para segunda temporada

A Netflix anunciou que a série volta para uma nova temporada ano que vem

A Netflix renovou a série "Perdidos no Espaço" para uma segunda temporada. A história acompanha a família dos Robinson durante sua viagem especial para uma nova colonia fora da Terra, onde eles acabam se perdendo do resto da excursão.



Quem vive os protagonistas são Toby Stephens, conhecido por viver o Capitão Flint na série "Black Sails", e Molly Parker, que fez participações especiais em "House of Cards".



A série é um remake do clássico homônimo de 1960, mas algumas mudanças foram feitas na trama nessa nova versão. Dessa vez, quem vive o clássico vilão Smith é uma mulher, Parker Pousey. Além disso, o tom do seriado é bem mais sério do que o original e as mulheres tem um papel fundamental na aventura.



Ainda não existe previsão de estreia para a segunda temporada, ou detalhes sobre a trama.