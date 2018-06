Pequena variante dos seriados de investigação

Séries que abordam investigação criminal são algo tão comum na TV americana que os roteiristas inventam pequenos detalhes para diferenciar uma da outra. Um exemplo bem comum é "Castle", um feijão com arroz básico do gênero, com a detetive Kate Beckett (Stana Katic) investigando casos corriqueiros na sua divisão do NYPD (polícia de Nova York). O diferencial, no caso, é o escritor de mistério Richard Castle (Nathan Fillion), que de-senvolve uma personagem baseada em Beckett e começa a seguir a detetive com o objetivo de se inspirar para os romances. Em "O Truque de Black", que estreia nesta terça-feira (5) na Warner, a diferença está na presença do ilusionista Cameron Black (Jack Cutmore-Scott, de "Kingsman: Serviço Secreto"). O personagem é um dos maiores ilusionistas do mundo, e seus truques são fonte de discussões na internet e na TV.



Logo no primeiro episódio, no entanto, descobrimos que sua técnica é simples: Black tem um irmão gêmeo, que atua como dublê nas suas rotinas e esse, por sua vez, é um criminoso acusado de assassinato. É aí que entra o segundo núcleo da série, com agentes do FBI liderados por Kay Daniel (Ilfenesh Hadera). Os dois grupos começam um jogo de gato e rato, que é cheio de clichês e aquela sensação familiar que nos alerta que já vimos aquilo antes.



A série, no entanto, abraça essa característica e não tem medo de mostrar a que veio. Despretensioso e com um bom ritmo de humor, o piloto da série é curto e conciso, e tem todas as reviravoltas que são esperadas em uma produção como essa, mas não prolonga os diálogos ou pretende explorar os personagens de forma profunda.



"O Truque de Black" lembra um pouco filmes como "O Truque de Mestre" (2013), mas não só por causa do nome. O seriado tem um elenco mais desconhecido e orçamento modesto, mas, assim como no longa, conta bastante com a dinâmica dos protagonistas para dar fôlego para a narrativa, da mesma forma como os truques do protagonistas servem para criar soluções engenhosas para o desfecho do episódio.



No final, o seriado até pode ser uma boa pedida para quem gosta de mágica, séries de investigação ou até mesmo uma boa mistura entre os dois. Só não vale esperar nada muito elaborado.





Warner

Terça (5), 22h30









