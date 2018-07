Penúltimo dia do Rock in Rio Lisboa tem chuva, homenagens e bons shows

Com 40 minutos de atraso por conta da apresentação anterior, The Killers apresentou-se com um setlist recheado de suas músicas mais conhecidas, além de trabalhos antigos, fazendo a felicidade dos fãs de rock alternativo que acompanham a banda desde a sua origem, em 2001. A segunda música a ser apresentada foi "Somebody Told Me", seguida de "Spaceman". Antes do bis, "Wywy" foi tocada, e "Mr. Brightside" foi a responsável pela finalização.



The Chemical Brothers embalou o final do dia, que já não chovia mais, com sua música eletrônica de batida forte e presente, mantendo presente o público conquistado ao longo do dia.



O último dia de Rock in Rio Lisboa contará com as apresentações de Hailee Steinfeld, Ivete Sangalo, Jessie J e Katy Perry. As duas primeiras apresentações foram adiantadas por conta da transmissão do jogo Portugal x Uruguai, pelas oitavas de final na Copa do Mundo, no festival.

O último fim de semana do Rock in Rio Lisboa foi iniciado com chuva e pouco público. A apresentação de James, grupo britânico com mais de 95 milhões de discos vendidos na carreira, abriu o Palco Mundo com uma estimativa de metade da quantidade de pessoas em relação ao dia da abertura do festival (23), que teve 71 mil pessoas.O lineup da sexta-feira (29) - possível razão também para um público menor - foi composta em uma tentativa de "dia do rock", apenas com grupos masculinos, e contou com James, na abertura, Xutos & Pontapés, grupo português veterano nas 8 edições de RiR Lisboa, além do headliner The Killers. O dia foi finalizado com a dupla eletrônica The Chemical Brothers.Para os fãs portugueses, a banda Xutos foi o ponto alto do dia, que entregou um show de quase duas horas de duração. Em novembro do ano passado, o grupo sofreu com a morte de Zé Pedro, ex-líder e guitarrista do grupo, e a emoção tomou o público quando uma retrospectiva em memória ao músico foi feita. Contando com a presença do Presidente da República Marcelo Rebelo, o Primeiro Ministro de Portugal, António Costa, e a vice-presidente do Rock in Rio Roberta Medina, a apresentação foi finalizada com os mesmos subindo ao palco e cantando o sucesso da banda "A Minha Casinha", acompanhados de outros convidados. Mesmo sob a chuva mais forte do dia, o público acompanhou avidamente todos os passos da banda que também já se apresentou no Brasil, durante o Rock in Rio 2011, ao lado dos Titãs, no Palco Sunset.