Peça de Paulo Gustavo em São Paulo é adiada por conta de greve

Sessão de 26/05 às 19:30, será realizada em 18/08 as 19:30h

Sessão de 26/05 às 22h, será realizada em 18/08 as 22h

Sessão de 27/05 às 17h, será realizada em 19/08 as 17h Sessão de 27/05 às 20h, será realizada em 19/08 as 20h









Em virtude da paralisação dos caminhoneiros, o veículo que carregaria o cenário do espetáculo "Minha Mãe é Uma Pela" não conseguiu sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo. A peça teria quatro sessões no fim de semana (26 e 27), no Tom Brasil.Quem comprou ingresso para as datas originais não precisa trocá-lo. Basta apresentar no dia do espetáculo. As pessoas que quiserem pedir o reembolso devem soliticá-lo no site da Ingresso Rápido ou na bilheteria do Tom Brasil.