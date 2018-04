Paulo Barboza morre aos 73 anos

Segundo sua família, o radialista sofreu um infarto fulminante

O radialista Paulo Barboza, que trabalhou na Rádio Globo, Tupi e América, morreu nesta segunda-feira (16) aos 73 anos, de infarto fulminante. As informações são da sua família, que também anunciaram o local do velório, que acontece hoje à partir das 9h no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica, na Grande São Paulo. Já a cerimônia começa às 17h.



Atualmente, Barboza trabalhava na Super Rádio, 1150 AM. Entre 2007 e 2013 foi júri do "Troféu Imprensa" e chegou até a fazer participações na TV, em canais como Manchete, Tupi, SBT, Record TV e Gazeta.