Paul Rudd: ‘Scott Lang sente inveja porque a Vespa pode voar’

O ator americano fala sobre a dinâmica entre o Homem-Formiga e a Vespa no filme da dupla

Hope Van Dyne é a protagonista de "Homem-Formiga e a Vespa" e é mais do que justo dizer que os dois heróis são igualmente importantes na trama. No primeiro filme da saga, no entanto, a atenção estava toda focada em Scott Lang, vivido por Paul Rudd. Em uma videoconferência ao lado do diretor Peyton Reed, o ator norte-americano de 49 anos falou sobre como o protagonista reagiu a ter uma parceira nas telas.

"Acho que ele está tranquilo com isso. Na verdade, ele acredita que a Vespa foi feita para usar o manto da heroína. O grande lance de Scott é que ele tem que conciliar sua vida de herói com a sua família. Ele é um cara normal, falho e sobrecarregado com o cargo que leva", diz.

"Scott está impressionado com os poderes de Hope e acho que tem um pouco de inveja porque ela pode voar", brinca. "Eles são ótimos parceiros".

"Ela é a líder naquele cenário", acrescenta Reed. "Seu arco é muito importante. A missão de Hank e Hope é muito pessoal e os dois estão se dando muito bem. O filme é realmente uma história sobre diferentes versões do que significa ser um herói", completa.

"Homem Formiga e a Vespa" tem como ponto de partida os eventos de "Capitão América: Guerra Civil", antes dos acontecimentos trágicos de "Guerra Infinita" (spoiler: metade dos heróis somem após Thanos conseguir juntar as joias do infinito). Eis o problema: o terceiro filme dos Vingadores acaba de um jeito triste e com um dos maiores ganchos da história do cinema, enquanto o filme de Reed conta uma história completamente nova e independente disso.

"Esses são filmes muito diferentes entre si. Agora nós estamos focando apenas em contar essa história separada e depois vamos revelar onde esses heróis estavam durante o que aconteceu em ‘Guerra Infinita’", pontua.

Quando questionado sobre qual herói gostaria de ser, além de Scott Lang, Rudd responde sem pensar duas vezes: Thor.

Gerações

No filme, quem assume o manto de Vespa é Hope Van Dyne. Mas sua mãe e ex-Vespa, Janet, também tem um papel fundamental na história. Quem vive a primeira versão da heroína é Michelle Pfeiffer.

"Quando começamos a falar sobre uma atriz perfeita para o papel, Pfeiffer foi a primeira da lista. Ela é amável, divertida e esteve em tantos filmes bons. É realmente a atriz dos sonhos para a personagem", comenta Reed.

O diretor também tomou a liberdade de fazer outras mudanças quando se trata dos personagens. A vilã Ghost, por exemplo, originalmente era um homem nos quadrinhos. Agora, ela é vivida por Hannah John-Kamen. "Sempre amei o visual do personagem nos quadrinhos e senti que essa mudança fazia sentido", explica o cineasta.

Quando foi anunciado que Vespa seria a protagonista do segundo filme da franquia, um boato surgiu na internet que a produção seria a "comédia romântica" da Marvel, deixando o elemento sci-fi de lado. Quando questionado sobre esse rumor, o diretor assegurou que isso não era verdade e que o romance entre os protagonistas nunca foi o foco principal.