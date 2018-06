Paul McCartney revisita sua vida com James Corden

Em uma edição mais do que especial do Carpool Karaoke, quadro do programa "The Late Late Show", James Corden recebe a ajudinha de um amigo: Paul McCartney. O quadro fechou uma semana especial com todos os episódios gravados na Inglaterra. Corden é inglês, mas mora nos Estados Unidos, onde o programa é exibido.Para fechar o especial com chave de ouro, Corden entrevistou Paul MacCartney no Carpool Karaoke, quadro em que passeia de carro com um convidado, cantando e conversando. Na edição, Paul revisita alguns lugares emblemáticos de sua vida, como a casa em que morou na adolescência e começou a escrever sucessos dos Beatles ao lado de John Lennon; e a Igreja em que seu irmão se casou.Além de conhecer um pouco do passado do ídolo, ainda é possível se emocionar e rir com as pessoas que a dupla encontra nessa jornada pela cidade londrina. O episódio acaba com um pocket show do astro em um pub.