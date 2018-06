Paul McCartney anuncia novo disco

Paul McCartney anunciou nesta quarta-feira (20) o seu primeiro álbum em cinco anos, "Egypt Station", que descreve como um tipo de diário de bordo no qual cada canção explora uma nova área. "Egypt Station" tem lançamento previsto para 7 de setembro. O anúncio veio com a estreia de duas músicas, "Come On To Me" e "I Don't Know".

Dividindo um título com uma das pinturas de Paul, "Egypt Station" é o primeiro disco de músicas inéditas do artista desde o bem-sucedido "New" de 2013. O trabalho foi gravado entre Los Angeles, Londres e Sussex e produzido (com exceção de uma faixa de Ryan Tedder) por Greg Kurstin (Adele, Beck, Foo Fighters).

Sobre o título do aguardado novo disco, Paul diz, "Gostei das palavras 'Egypt Station'. Elas me lembram dos discos em vinis que costumávamos fazer… 'Egypt Station' começa em uma estação na primeira música e a cada nova faixa visitamos uma nova estação. Foi essa a ideia que seguimos para criar cada faixa do disco a partir disso. Acho que ela veio de um sonho, mesmo lugar de onde as músicas surgem".