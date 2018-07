Patti Smith em show beneficente pela luta contra mudanças climáticas

Patti Smith vai liderar um novo show beneficente pela luta contra as mudanças climáticas no contexto de negociações em San Francisco, informaram os organizadores do evento nesta quarta-feira (11). A apresentação marcara para 14 de setembro encerrará uma "cúpula" de três dias de líderes locais sobre mudança climática do mundo todo e foi pedida pelo governador da Califórnia, Jerry Brown. Ele prometeu reunir atores subnacionais para mobilizar ações contra o aumento do aquecimento, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, demonstra hostilidade aos esforços globais.

Smith, que pode ser considerada madrinha do punk, de 71 anos, terá a companhia do baixista do Grateful Dead, Bob Weir, e do baixista do Red Hot Chili Peppers, Flea. Outros artistas incluem o cantor francês Imany e Tenzin Choegyal, o ativista musical do Tibete.