Paramount confirma sequência de 'Um Lugar Silencioso'

O estúdio também disse que existem dois filmes da franquia Star Trek sendo produzidos

A Paramount confirmou hoje a sequência de "Um Lugar Silencioso". O filme de terror, que foi dirigido e estrelado por John Krasinski, foi uma grande surpresa para o estúdio e não só teve ótima recepção da crítica, mas também do público, com uma boa bilheteria. O longa arrecadou U$ 200 milhões e teve orçamento de apenas U$ 17 milhões. A atriz Emily Blunt, que fez filmes como "A Garota do Trem" e é mulher de Krasinski na vida real, também estrela o filme.



O estúdio também confirmou que dois filmes da franquia Star Trek estão sendo produzidos. Ainda não existem muitos detalhes sobre as produções, mas Quentin Tarantino está conduzindo uma delas, enquanto Simon Pegg trabalha no roteiro da outra.



"Exterminador do Futuro", com Linda Hamilton, atriz do filme original com Arnold Schwarzenegger, e "Top Gun: Maverick", com Tom Cruise, foram confirmados.



As informações foram dadas por Jim Gianopulos, durante a convenção anual CinemaCon em Las Vegas. "Estou incrivelmente confiante de que temos a equipe, a cultura e a atitude correta para levar a Paramount a novos patamares", disse.