‘Paraíso Perdido’ acompanha família excêntrica de cantores

Em "Paraíso Perdido", que tem estreia prevista para esta quinta-feira (31) nos cinemas, a narrativa mistura o amor incondicional pela música ao drama familiar. O longa, que marca a volta da diretora Monique Gardenberg ("Ó Pai, Ó") aos cinemas, aborda temas como paixão, abandono, traição e até vingança.

A trama acompanha uma família de cantores excêntricos, liderada por José (interpretado pelo cantor Erasmo Carlos), que abre a boate Paraíso Perdido após a perda da matriarca. Angelo (Júlio Andrade), Eva (Hermila Guedes) e Teylor (Seu Jorge) são os filhos do casal. O lugar funciona como espécie de "antídoto" à vida violenta de fora, enquanto eles se refugiam entre eles.

As canções do filme, como "De Que Vale Ter Tudo na Vida" e "Não Creio Em Mais Nada", ditam o ritmo da narrativa, e são uma declaração de amor ao estilo conhecido como "brega", tão presente no Brasil.