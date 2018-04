'Pantera Negra' bate recorde de 'Titanic' na bilheteria norte-americana

"Pantera Negra", primeiro filme do universo Marvel com um super-herói negro, superou "Titanic" na bilheteria americana, após encerrar sua oitava semana em cartaz com quase 666 milhões de dólares.

O filme, protagonizado por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong'o, somou neste fim de semana US$ 8,7 milhões, ultrapassando o recorde doméstico de 659 milhões de dólares do filme de James Cameron, ganhador de 11 Oscars.