Palma de Ouro será disputada por Spike Lee, Godard e Jafar Panahi

O longa 'Todos lo Saben', protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín, será a obra de abertura

O Festival de Cannes, que acontece de 8 a 19 de maio, anunciou que Spike Lee, Jean-Luc Godard, Jafar Panahi e o russo Kirill Serebrennikov, que está em prisão domiciliar, irão disputar a Palma de Ouro. Já a abertura fica por conta da produção espanhola "Todos lo Saben", protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín. A direção é do iraniano vencedor do Oscar, Asghar Farhadi.



Entre os 18 filmes que estão na mostra competitiva, se destacam as produções: "BlacKKKlansman" deSpikeLee e "Le livred'image", deGodard. Filmes como "Underthesilverlake", do americano DavidRobertMitchell, "Dogman", do italianoMatteoGarrone, "Enguerre", do francêsStéphaneBrizé, "Ash isPurestWhite", do chinês JiaZhangke, e "Shoplifters", do japonêsHirokazuKore-Eda, também estão competindo.

Panahi, vencedor do Urso de Ouro em Berlim por "Táxi Teerã em 2015", competirá com "Three faces".

Apenas três diretoras estão na mostra competitiva: a francesa Eva Husson com "Les Filles du soleil", a libanesa Nadine Labaki com "Capharnaüm" e a italiana Alice Rohrwacher con "Lazzaro Felice". O júri da Palma de Ouro será presidido pela atriz australiana Cate Blanchet.