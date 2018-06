Pabllo Vittar escreve carta de amor para público LGBT

// obrigada Deus por nunca me deixar levar pela negatividade e pelo ódio. O amor sempre vencerá, thanks @billboardpride I’m so happy to be a part of this ? #lgbtq #pridemonth #orgulho

Confira a carta na íntegra:"Manxs,Muitos de vocês não sabem quem sou, mas deixa eu me apresentar: sou um cantor gay e também umadragqueen em um país extremamente preconceituoso, o Brasil.

Vamos conversar sobre ironias? Por mais que a visão que as pessoas têm de morarmos em um país alegre, divertido e com a maior parada LGBTQ+ do mundo também é o país que mais nosmata (dados da Anistia Internacional).

Toda minha vida soube que era gay, tive o amor da minha mãe e minhas irmãs para lutar pelos meus sonhos.

A arte foi um caminho que encontrei para me expressar e através dela tive a oportunidade de fazer turnês, programas de TV e colaborar com outros artistas que admiro. Espero que de alguma maneira eu também inspire outras pessoas a serem elas mesmas, independente do medo e de todas as coisas ruins que nos rodeiam. Não é fácil, mas juntos nossas vozes soam mais alto e quanto mais barulho fizermos, mais difícil será para ignorarem nosso pedido de igualdade.

Seja gay, lésbica, trans, drag queen, não-binário, esse é o nosso mês para refletirmos e nos amarmos como nunca, nossa luta é em nome do amor.

Amo vocês!"