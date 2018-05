Ozzy Osbourne vem dizer 'adeus' pela segunda vez

Em 1992, Ozzy Osbourne anunciou que se aposentaria dos palcos. Antes, fez a que seria sua última turnê, denominada No More Tours. Agora, 26 anos depois, o cantor de 69 anos está na estrada de novo para uma nova despedida. O roteiro de shows da No More Tours 2 passa pelo Brasil a partir de domingo (13), quando ele se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque. A viagem tem escala ainda em Curitiba (quarta, dia 16, com show na Pedreira Paulo Leminski), Belo Horizonte, (dia 18, na Esplanada do Mineirão) e Rio (20/5, na Jeunesse Arena).

Apesar do clima de adeus, Ozzy disse à Rolling Stone americana que não vai exatamente parar de fazer shows, mas "diminuir o ritmo". Também gravou um vídeo dizendo aos fãs da América do Sul que para cá ele não vem mais.

De qualquer forma, seja a última vez ou não, ainda dá tempo de vê-lo cantar músicas que marcaram não só sua carreira como a história do heavy metal. Em performance que costuma durar apenas cerca de 75 minutos, Osbourne mostra no palco temas como "Shot in The Dark", "Crazy Train" e Mr. Crowley". Também manda "War Pigs" e "Paranoid", do Black Sabbath, banda na qual se consagrou e com a qual veio ao Brasil em dezembro de 2016, na turnê de despedida do grupo.





Ozzy Osbourne no Brasil

ticketsforfun.com.br