'Ozark' volta para nova temporada em agosto

Jason Bateman volta a viver o protagonista Marty na produção

Muito elogiada pela crítica, a série dramática "Ozark" volta para sua segunda temporada em 31 de agosto.



A produção da Netflix tem Jason Bateman como o protagonista Marty, que muda para a cidade que leva o nome da obra, com o objetivo de lavar dinheiro em pequenos estabelecimentos de comércio.



O seriado foi comparado com "Breaking Bad" (2008-2013), por causa da sua narrativa brutal e honesto sobre esquemas de corrupção. A série é uma das fortes concorrentes ao Emmy 2018.



Além de Batman, que também está na TV com a nova temporada de "Arrested Development", Laura Linney e Julia Garner também estão no elenco da série.