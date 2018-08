Ouça 'Missing U', primeira música de Robyn em oito anos

Canção faz parte do novo trabalho da cantora, que deve ser lançado neste ano

A cantora sueca Robyn divulgou nesta quarta-feira (2) "Missing U", sua primeira canção solo oficial desde o lançamento do disco "Body Talk", de 2010. A artista chegou a revelar "Honey" ano passado para o seriado "Girls", mas a música não chegou a ser lançada oficialmente.



Na segunda-feira (30), a artista conhecida por "Dancing on My Own" e "Call Your Girlfriend" divulgou o curta-metragem "Missing U - Uma Mensagem Para os Meus Fãs", em que aparece na 'The Robyn Party', uma festa feita por fãs que acontece no Brooklyn, em Nova York,em que as pessoas se reúnem para ouvir as músicas da artista.



Em entrevista a BBC, Robyn contou estar trabalhando no sucessor de "Body Talk", e que ele deve ser lançado ainda neste ano.