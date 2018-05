Assista ao clipe da canção de "Deadpool 2"

A Fox Films divulgou o tema de Deadpool 2, a canção "Ashes" ("Cinzas", em português), traz o mais profundo das emoções, uma canção bastante reflexiva e singular. Além do mais, no videoclipe, traz o anti-herói numa performance exuberante e extraordinária, com direito a salto alto e a revelações de Celine Dion no final.

Deadpool 2 chega às telonas no dia 17 de maio.