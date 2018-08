Oswaldo Montenegro leva conceito de serenata ao palco

Cantor e compostor de 62 anos fala sobre a intimidade de suas composições e a importância de entrar em contato com suas raízes

As inspirações que um artista utiliza em suas composições dizem muito sobre ele. E para Oswaldo Montenegro, 62, elementos como a amizade e o afeto são essenciais. Tanto que viraram a base do show Serenata, que ele apresenta no sábado (4), em São Paulo, no Tom Brasil.



No palco, o cantor busca resgatar as experiências e memórias do lugar onde cresceu e passou momentos com sua família e amigos.



"Mais que um show, Serenata é um encontro. Vou bater papo com o público, atender a pedidos e tentar proporcionar a experiência de uma serenata, incluindo números em que os músicos tocam no meio da plateia", conta Montenegro.



"A primeira vez em que pude seguir meus pais e seus amigos boêmios numa serenata foi em São João Del Rei, Minas Gerais. Aquelas pessoas reunidas para cantar e desfrutar de afeto me cercaram de uma sensação de bem estar que, de uma certa forma, persigo até hoje", confessa o músico, que nasceu no Rio de Janeiro.



Para ilustrar este cenário, ele escolheu canções que representem bem a proposta do show.

"‘Bandolins’ e ‘Lua e Flor’ são as que mais retratam o conceito do espetáculo, porque me revelam como um compositor que morou em Minas Gerais e participou de serenatas. Mas a que tenho mais vontade de cantar é ‘A Lista’, porque ela simboliza o quanto minhas certezas de 40 anos atrás se transformaram em dúvidas", diz.



O retorno de Montenegro ao passado remete também ao contato com suas raízes, algo bastante presente em suas composições.

"Nossa raiz está sempre presente, mas como a da árvore, não é visível. De vez em quando é preciso resgatar o que a vida apagou ou nos fez esquecer. Escrevo sobre o que vivi, sobre o que invento e sobre o que me contaram. Às vezes até misturo as três coisas."



Ele também tem novidades no mundo do cinema. "Finalizei meu quarto longa, ‘A Chave do Vale Encantado’. È uma adaptação do livro infantil que lancei nos anos 1990. Mostra o que as figuras dos contos de fada sentiriam se olhassem para o mundo real. A 1ª exibição será no Festival de Gramado."