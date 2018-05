'Os Simpsons' volta para 29ª temporada com episódio duplo

A série mais antiga da TV americana chega com novas histórias na Fox nesta segunda (21)

A série animada "Os Simpsons" volta para 29ª temporada nesta segunda-feira (21) na Fox, às 22h. O episódio de estreia será duplo.



"Os Simpsons" é uma produção spin-off, que se originou de uma série de curtas animados para a comédia de esquetes "The Tracey Ullman Show", exibida de 1987 a 1990. A família média americana fez tanto sucesso no formato original que foi idealizada pela FOX e garantiu um total de 30 temporadas (sendo que a ultima ainda não estreou) na TV americana, passando a recordista "Gunsmoke" (1955-1975).



A série, criada em 1989, contabiliza um total de 636 episódios exibidos e tem alguns fatos interessantes na sua narrativa. Por exemplo, se o tempo corresse normalmente desde a estreia o personagem de Bart teria 38 anos. Já a pele amarela que os personagens tem foi uma escolha comercial, para chamar a atenção das pessoas que tivessem mudando de canal.



Polêmica

Recentemente, "Os Simpsons" bateram o recorde de série com o maior números de episódios na TV americana. Isso tudo ao mesmo tempo que sofre acusações de racismo após as denuncias do documentário "The Problem With Apu", lançado em novembro de 2017.



A produção mostra a vida de Apu Nahasapeemapetilon, personagem da série que reforça estereótipos associados a nacionalidade, já que ele é de origem indiana. O ator branco Hank Azaria empresta sua voz desde o começo da série e disse que estaria disposto a se afastar da produção até que os problemas fossem resolvidos. Infelizmente, não houve resposta da produção.



Ao invés de entrar no debate e aparecer no documentário, o seriado escolheu por dar uma resposta mais indireta. No episódio 633, Marge tenta apagar de um livro infantil que comprou todos os elementos que podem ferir a sensibilidade de alguém. Depois, lê a história para sua filha Lisa, que a acha muito chata.



"O que eu posso fazer?", pergunta Marge. "É difícil dizer", responde Lisa, olhando para os espectadores. "Uma coisa que começou há décadas e era aplaudida e inofensiva agora é politicamente incorreta, o que se pode fazer?", diz Lisa, voltando-se para um retrato de Apu, para o qual pisca o olho.