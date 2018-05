'Os Simpsons' bate recorde mesmo envolvido em polêmica

A animação tem o maior número de episódios de uma série na televisão americana, mas enfrenta acusações de racismo

"Os Simpsons" bateram neste domingo (30) o recorde de série com o maior números de episódios na TV americana, ao mesmo tempo que sofre acusações de racismo após as denuncias do documentário "The Problem With Apu", lançado em novembro de 2017.



A obra aborda a vida de Apu Nahasapeemapetilon, personagem que reforça estereótipos associados a sua nacionalidade, começando por seu sotaque carregado. Apu é dono de um supermercado e de origem indiana, e o ator branco Hank Azaria empresta sua voz desde o começo da série.



Tanto o criador de "Os Simpsons", Matt Groening, como Azaria se negaram a aparecer no filme para responder perguntas sobre o assunto. Foi apenas depois do lançamento da produção, que Azaria disse que esta "levantou pontos muito interessantes".



Já no roteiro da série em si, a animação se manifestou apenas no episódio 633, onde Marge tenta apagar de um livro infantil que comprou todos os elementos que podem ferir a sensibilidade de alguém. Depois, lê a história para sua filha Lisa, que a acha muito chata.



"O que eu posso fazer?", pergunta Marge. "É difícil dizer", responde Lisa, olhando para os espectadores. "Uma coisa que começou há décadas e era aplaudida e inofensiva agora é politicamente incorreta, o que se pode fazer?", diz Lisa, voltando-se para um retrato de Apu, para o qual pisca o olho.



"Algumas coisas se resolverão mais para frente", diz Marge. "Ou talvez não", finaliza a protagonista.



Essa resposta ao documentário aumentou a polêmica, até que Azaria propôs parar de fazer a voz de Apu até que a situação se resolvesse. Já Groening diz não estar preocupado, e que tem orgulho de tudo que fez na série até então. "Acho que estamos vivendo um tempo na nossa cultura em que as pessoas adoram fingir que estão ofendidas", disse ao jornal USA Today.



A Fox emitiu o 636º episódio da história da família Simpson, que nasceu como um spin-off de "The Tracey Ullman Show", exibida de 1987 a 1990. O recorde antes era da série western "Gunsmoke" que teve 635 episódios após 20 anos de exibição.

A emissora também se comprometeu, no final de 2016, a continuar produzindo novos episódios para a série ao menos até 2019, assegurando que chegaria a sua trigésima temporada, uma marca nunca atingida na TV americana.