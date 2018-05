Há 35 anos Michael Jackson fazia o primeiro Moonwalk

"Quando todos foram parabenizá-lo, parecia que ele não estava ali. Ele teve uma experiência fora-de-si ou algo assim" a compositora Valerie Simpson contou à Rolling Stone. "Ele não conseguia responder ninguém. Ele não tinha voltado para si ainda."



Foi então que a combinação de um chapéu, jaqueta preta e a famosa luva de lantejoulas nunca mais foi a mesma.







Bill Bailey, décadas antes.

Outro movimento que ganhou a marca do Rei do Pop foi o "The Lean", visto pela primeira vez no clipe da música Smooth Criminal, lançado em 1987. O truque é aparentemente impossível de se realizar, a ilusão no vídeo foi criada utilizando uma bota especial e bem presa no tornozelo, o salto do calçado tinha uma fenda que prendia num parafuso no piso, quando encaixado, criava um efeito de um modo que Michael e seus dançarinos inclinassem o corpo em 45º sem tirar os pés do chão.











O movimento "Robot" foi criado enquanto Michael ainda estava no The Jackson 5, durante uma performance de "Dancing Machine" com seus irmãos, no programa "Soul Train", em Outubro de 1973. O grupo repetiu a performance no "The Michael Douglas Show" e no "Sonny and Cher Comedy Hour" em 1974. Mais tarde, já em sua carreira solo, Michael Jackson repetiu a dança em "Smooth Criminal".



"Thriller" é considero o melhor e mais bem sucedido videoclipe de todos os tempos eleito por várias revistas e veículos especializados em música. O vídeo é uma das marcas registradas de Michael Jackson e a música possui uma coreografia única (feita pelo coreógrafo Michael Peters), por ter feito tanto sucesso, os passos e movimentos ficaram tão famosos quanto o próprio Moonwalk que o clipe chegou a ser exibido a cada 40 minutos na MTV americana.



A coreografia já foi reproduzida no cinema, "De Repente 30", por exemplo, tem cenas que mostra o elenco dançando a coreografia. O vídeo possui 14 minutos e foi lançado em Dezembro de 1983.





A coreografia de "Beat it" foi feita pelo mesmo coreógrafo de "Thriller", Michael Peters. Lançada no início de 1983, foi o primeiro vídeo do cantor que mostrava dançarinos repetindo seus passos, algo que, mais tarde, tornou-se sua marca registrada em videoclipes. Foi em "Beat it" que Michael lançou a icônica jaqueta vermelha com zíperes.



A dança ficou tão marcada que Michael nunca deixou de apresentar a música ao vivo desde a última turnê em grupo com seus irmãos, chamada "The Jacksons - Victory Tour". A última performance ao vivo de "Beat it" foi em 2001, no Madison Square Garden em Nova York, para a comemoração de seus 30 anos de carreira solo.





Outro passo que ficou registrado em sua carreira foi o "The Spin", que consiste em uma pirueta com o calcanhar e a ponta de um pé apoiados e logo após cair no chão com os dois joelhos. Seu momento mais marcante enquanto fazia este passo foi durante "Man in the Mirror" em um show de 1992 em Bucareste, capital da Romênia: há quem consiga contar 12 ou 13 piruetas nessa performance.