'Os Incríveis' bate recorde de bilheteria de 'Procurando Dory'

Filme estreou na quinta-feira (13) nos Estados Unidos

"Os Incríveis 2" somou na quinta-feira (14) de estreia cerca de U$ 18,5 milhões de bilheteria nos Estados Unidos. De acordo com o The Wrap, esse é o maior recorde de abertura de uma sequência de animação e supera os U$ 9,2 milhões arrecadados por "Procurando Dory", lançado em 2016.



Depois de 14 anos de espera, "Os Incríveis 2" narra uma mudança na família Pêra. Agora, Helena é quem assume o holofote para resolver os crimes do dia-a-dia, deixando Violeta, Flecha e Zezé com Beto, em casa. Além de lidar com a aparição dos superpoderes de Zezé, a família ainda precisa combater um novo vilão.

No Brasil, o filme estreia em 28 de junho.