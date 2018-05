'Os Ímpares' resgata discos esquecidos de artistas consagrados

As décadas de 1960 e 1970 renderam obras clássicas, mas que foram esquecidas ou empurradas de lado pela indústria fonográfica da época, como é o caso de "Beleléu, Leléu, Eu", de Itamar Assumpção, e "Arthur Verocai", de Arthur Verocai. Para fazer justiça, o Curta! celebra a série "Os Ímpares", onde a nova geração de artistas recria algumas dessas pérolas que não deveriam cair no esquecimento. O programa estreia nesta segunda-feira (21), às 20h.



Ao longo de 10 episódios, alguns discos das décadas em questão ganham releituras inéditas por grandes nomes contemporâneos, como Criolo, BNegão, Nação Zumbi e Teresa Cristina, que emprestam suas vozes para temas de artistas como Jards Macalé, Marku Ribas, Walter Franco e Ronnie Von. No episódio de estreia, Emicida e Pretinho da Serrinha endossam, cada um a seu estilo, os ingredientes da identidade brasileira das músicas "Kilariô" e "A Vida em Seus Métodos Diz Calma", do primeiro disco do cantor e compositor Di Melo, gravado em 1975.

"Os Ímpares" tem direção de Henrique Alqualo e Isis Mello, com direção musical de Berna Ceppas.







Curta!

Segunda-feira (21), 20h