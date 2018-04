'Os fãs brasileiros fazem o artista se sentir em casa', diz tecladista do Sons of Apollo

Derek Sherinian fala ao Destak sobre o show que o supregrupo faz neste sábado, em São Paulo

Formada no começo de 2017, a Sons of Apollo chega ao Brasil para única apresentação em São Paulo, neste sábado (14), na Tropical Butantã. Os ingressos estão à venda site da Ticket Brasil (https://ticketbrasil.com.br/show/5776-sonsofapollo-saopaulo-sp) e em diversos pontos autorizados na capital paulista, Barueri, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Campinas, Jundiaí, Sorocaba e Guarujá (https://ticketbrasil.com.br/show/5776-sonsofapollo- saopaulo-

sp/pontos-de- venda).



Integrada por Jeff Scott Soto (vocais), Ron ‘Bumblefoot’ Thal (guitarra), Billy Sheehan (baixo), Derek Sherinian (teclados) e Mike Portnoy (bateria), a SoA foi pensada pelos dois últimos, também conhecidos como The Del Fuvio Brothers.



Após anos juntos no Dream Theater, os músicos decidiram criar um projeto de uma nova banda completamente original. Em homenagem a Apollo,deus da música, nasceu a Sons of Apollo.



Derek Sherinian falou ao Destak sobre as expectativas do supergrupo em relação à turnê de divulgação de seu primeiro álbum, "Psychotic Symphony" (2017), e o que espera para o futuro da banda.



Como você se sente em voltar ao Brasil?

Derek: Tenho ótimas lembranças do Brasil e espero ver grandes amigos. Os shows

são sempre bastante enérgicos e os fãs sabem cantar todas as músicas. É uma

experiência muito única. Os fãs são uns dos melhores e mais afetuosos do

mundo e fazem com que o artista se sinta em casa.



O que você acha que faz a Sons of Apollo ser vista como uma banda original, e se

diferenciar das outras bandas de metal?

Derek: Quando eu e o Mike (Portnoy) decidimos começar essa banda, o plano original era fazer uma coisa mais progressiva, na linha do que fizemos com o Dream Theater. No entanto, quando começamos a compor e chamamos o Bumblefoot, todas as nossas influências do hard rock e do rock clássico começaram a ficar muito evidentes, e isso acabou desviando da nossa intenção original. Se eu tivesse que nos definir, eu diria que nós somos uma banda de rock com muita habilidade musical. E nós

conseguimos passar isso de uma maneira que não compromete a composição. Todas as músicas têm algo que te conecta. E os vocais são muito rock. Nós queremos ficar o mais longe possível dos clichês dos vocalistas de metal progressivo com os vocais bem altos, e outros que gritam como se estivessem furiosos sem motivo. Os vocais são muito agradáveis, para que consigamos atingir um público mais amplo, e não apenas aqueles que estão dentro do nicho.



Quais as diferenças entre o Sons of Apollo e o Dream Theater?

Derek: A Sons of Apollo é, se compararmos membro por membro, a banda de rock mais descolada do mundo atualmente, com os melhores membros, cada um com seu instrumento. E uma das coisas sobre nós é que nós somos um supergrupo modelo. Cada músico tem seu som e estilo típicos, e quando você ouve qualquer um de nós tocar, sabe dizer quem é quem. Nosso DNA nos instrumentos é muito forte. E quando estamos juntos, é uma explosão. Nunca ouvimos nada parecido antes no rock, essa malícia junto com o virtuosismo.



Quais bandas foram as maiores influências para a criação da sonoridade do Sons of Apollo?

Derek: Uma banda que todos nós somos fãs é o Van Halen, mas o Queen também é um ponto de partida muito interessante para nós. Nossas influências são bastante variadas, e eu acredito que os fãs vão entender isso muito bem quando ouvirem o álbum.



O que acha do rock progressivo atual?

Derek: Acho que está indo muito bem, de maneira geral. Gosto de muitas das novas bandas e acompanho o que está acontecendo. A boa música sobrevive e isso está melhor do que nunca.



O que os fãs podem esperar do show em São Paulo?

Derek: Daremos o melhor de nós no palco, e podem esperar também muita diversão. Nós vamos

lhes dar o melhor show de suas vidas!



E os planos do Sons of Apollo para o futuro?

Derek: Sons of Apollo é uma banda em tempo integral. Temos um contrato com uma grande marca, um ótimo acordo com um empresário, e estamos em turnê mundial. Esta é a prioridade para todos os membros. Nós todos reservamos nossas agendas de 2018 para isso. Mais importante, nós achamos que essa banda tem potencial para gerar mais interesse do que todas as nossas últimas bandas. Nossa

previsão é de que vamos explodir no ano que vem.