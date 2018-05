Os bastidores de 'Deus é Mulher', de Elza Soares

Em minidocumentário, Elza Soares e a equipe por trás de "Deus é Mulher" - formada por Guilherme Kastrup, Kiko Dinucci e Rômulo Fróes -, comentam o novo trabalho da cantora, lançado hoje.O time é o mesmo responsável por "A Mulher do Fim do Mundo", de 2015, que ganhou a crítica brasileira e a internacional. No vídeo, eles comentam a renovação do público de Elza, as diferenças entre os trabalhos, e mais.