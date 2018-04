'On My Block' é renovada para segunda temporada

"On My Block" foi renovada para segunda temporada na Netflix. A série mostra o amadurecimento de quatro amigos, que moram na periferia dos Estados Unidos. Além dos desafios de ser adolescente e passar pelo ensino médio, eles tem que lidar com as consequências de morar em um bairro perigoso.Ainda não existe previsão de estreia ou detalhes sobre a trama da nova fase. A primeira temporada da série já está disponível na Netflix. As informação são da Variety Apesar de ter renovado "On My Block", a plataforma de streaming cancelou "Everything Sucks", que tinha uma temática parecida, mas não fez sucesso com o grande público e teve críticas medianas da crítica estrangeira.