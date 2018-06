Omara Portuondo volta ao Brasil para show com Vanessa da Mata

As duas cantoras já têm ao menos uma apresentação confirmada, em São Paulo, no dia 6/10

Presença constante nos palcos brasileiros, e sempre muito aplaudida quando vem, Omara Portuondo retorna ao país em outubro, desta vez para se apresentar ao lado de Vanessa da Mata. Ao menos um show já tem data e local. As duas dividem a noite em São Paulo, no dia 6/10, no Tom Brasil.

Aos 87 anos, a cantora cubana faz com a brasileira o show da turnê Último Beijo. Ainda não há informações sobre a venda de ingressos ou os valores.

É a segunda vez neste ano que Omara vem ao Brasil. No final de abril, ela participou do show Conexão Brasil-Cuba, que reuniu artistas dos dois países, em São Paulo, durante 3 noites, no teatro Alfa.

No início de maio, integrou o show da turnê de despedida - que começou em 2014 - do Buena Vista Social Club, grupo do qual participou e onde ficou conhecida.

Solo, Omara fez uma turnê mundial que celebrou seus 85 anos de vida, em 2016.

A matogrossense Vanessa da Mata, 42, já tem uma parceria conhecida com Omara. A cubana chamou a brasileira ao palco na visita que fez ao país em 2011.

Ficou conhecida a versão que as duas cantaram de "Besame Mucho", clássico dos anos 1940.